Ососов Владимир
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ососов Евгений Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ососов Валерий Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
2006