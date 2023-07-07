Исаева Вера Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсаева Вера Владимировна

Исаева Вера Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1958

Пол

Женский

Отец

1935 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1958

Отец: Исаев Владимир Иванович

Мать: не указана