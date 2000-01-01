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Кошкина Феклина Кузминична

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Место рождения

Кировская обл. Советский р-н Мокинский с\с дер Шалаховцы

Дата рождения

1849

Дата смерти

1922

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Кировская обл. Советский р-н Мокинский с\с дер Шалаховцы
Рождение ребёнка
1893

Сын: Кошкин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Кошкин Алексей Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Кошкин Алексей Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошкин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Кошкин Алексей Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошкин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Кошкин Алексей Матвеевич

Смерть
1922
Похороны
Неизвестно
Кировская обл. Советская обл. с Мокино
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