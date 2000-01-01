Кошкина Феклина Кузминична
Место рожденияКировская обл. Советский р-н Мокинский с\с дер Шалаховцы
Дата рождения1849
Дата смерти1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Кировская обл. Советский р-н Мокинский с\с дер Шалаховцы
Рождение ребёнка
1893
Сын: Кошкин Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Кошкин Алексей Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Кошкин Алексей Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кошкин Алексей Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кошкин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Кошкин Алексей Матвеевич
Смерть
1922
Похороны
Неизвестно
Кировская обл. Советская обл. с Мокино