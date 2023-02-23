Мелехина Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Мелехин Степан Матвеевич
Рождение ребёнка
11.02.1875
Дочь: Журавлева Феодора Степановна
Отец ребёнка: Мелехин Степан Матвеевич
Ягодное
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ануфриева Анна Степановна
Отец ребёнка: Мелехин Степан Матвеевич
Смерть
Неизвестно