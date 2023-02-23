Мелехина Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелехина Дарья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Мелехин Павел Степанович

Отец ребёнка: Мелехин Степан Матвеевич

Рождение ребёнка
11.02.1875

Дочь: Журавлева Феодора Степановна

Отец ребёнка: Мелехин Степан Матвеевич

Ягодное
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ануфриева Анна Степановна

Отец ребёнка: Мелехин Степан Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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