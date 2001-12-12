Гофман Герц Гирш Григорий
Место рождения
Дата рождения18.08.1905
Дата смерти12.12.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1905
Отец: Гофман Шнеер (Шнеер-Залман)
Мать: Риша (Раиса)
Рождение ребёнка
1936
Сын: Gofman Alexander
Мать ребёнка: Мария Исроловна
Рождение ребёнка
28.05.1950
Дочь: Иофинов יופינוב Нина
Мать ребёнка: Мария Исроловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Исроловна
Смерть
12.12.2001
Похороны
Неизвестно
Nesher, ישראל