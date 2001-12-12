Гофман Герц Гирш Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гофман Герц Гирш Григорий

Место рождения

Витебск, Витебская область

Дата рождения

18.08.1905

Дата смерти

12.12.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1905

Отец: Гофман Шнеер (Шнеер-Залман)

Мать: Риша (Раиса)

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Gofman Alexander

Мать ребёнка: Мария Исроловна

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
28.05.1950

Дочь: Иофинов יופינוב Нина

Мать ребёнка: Мария Исроловна

Витебск, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Исроловна

Смерть
12.12.2001
Похороны
Неизвестно
Nesher, ישראל
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