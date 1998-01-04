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Цап Александр
Цап Александр
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Место рождения
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
Дата рождения
04.01.1998
Пол
Мужской
Отец
Цап ?
Мать
Цап (самусева) (Самусева) Татьяна Евгеньевна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1998
Отец:
Цап ?
Мать:
Цап (самусева) Татьяна Евгеньевна
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
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