Старова (Прохорова) Анастасия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старова (Прохорова) Анастасия Павловна

Место рождения

Новый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

27.11.1898

Дата смерти

12.08.1978

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1898

Отец: Прохоров Павел Семионович

Мать: Прохорова Татьяна Яковлевна

Новый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.10.1917

Сын: Старов Василий Иванович

Отец ребёнка: Старов Иван Павлович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Старов Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Старов Иван Павлович

Рождение ребёнка
16.07.1923

Сын: Старов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Старов Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старов Яков Иванович

Отец ребёнка: Старов Иван Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старов Иван Павлович

Смерть
12.08.1978
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