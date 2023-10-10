Старова (Прохорова) Анастасия Павловна
Место рождения
Дата рождения27.11.1898
Дата смерти12.08.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1898
Рождение ребёнка
28.10.1917
Отец ребёнка: Старов Иван Павлович
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Старов Иван Павлович
Рождение ребёнка
16.07.1923
Отец ребёнка: Старов Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старов Яков Иванович
Отец ребёнка: Старов Иван Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Старов Иван Павлович
Смерть
12.08.1978