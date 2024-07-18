Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1836
Дата смерти11.02.1869
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1836
Отец: Иван Петров
Мать: Анна Михайлова
Бракосочетание
16.09.1857
Муж: Дмитрий Семенов
Рождение ребёнка
12.04.1859
Сын: Иван
Отец ребёнка: Дмитрий Семенов
Рождение ребёнка
12.04.1859
Сын: Василий
Отец ребёнка: Дмитрий Семенов
Рождение ребёнка
12.06.1861
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Дмитрий Семенов
Рождение ребёнка
03.01.1863
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Дмитрий Семенов
Рождение ребёнка
16.05.1865
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Дмитрий Семенов
Рождение ребёнка
?.06.1866
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Дмитрий Семенов
Смерть
11.02.1869
Причина смерти: от родов