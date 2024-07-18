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Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1836

Дата смерти

11.02.1869

Пол

Женский

Отец

1803 г.р.

Мать

1805 г.р.

Муж

Дети

1859 г.р.
1859 г.р.
1861 г.р.
1863 г.р.
1865 г.р.
1866 г.р.

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1836

Отец: Иван Петров

Мать: Анна Михайлова

Бракосочетание
16.09.1857

Муж: Дмитрий Семенов

Рождение ребёнка
12.04.1859

Сын: Иван

Отец ребёнка: Дмитрий Семенов

Рождение ребёнка
12.04.1859

Сын: Василий

Отец ребёнка: Дмитрий Семенов

Рождение ребёнка
12.06.1861

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Дмитрий Семенов

Рождение ребёнка
03.01.1863

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Дмитрий Семенов

Рождение ребёнка
16.05.1865

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Дмитрий Семенов

Рождение ребёнка
?.06.1866

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Дмитрий Семенов

Смерть
11.02.1869
Причина смерти: от родов

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