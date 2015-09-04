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Кипервас Вита Никитовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.2015

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.2015

Отец: Кипервас Никита Дмитриевич

Мать: Кипервас Алиса Григорьевна

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