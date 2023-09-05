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Французов Андрей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

08.01.1900

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1868

Сын: Французов Кирилл Андреевич

Мать ребёнка: Французова Александра Федоровна

Изгары, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.01.1872

Сын: Французов Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Французова Александра Федоровна

Изгары, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Французова Мария Андреевна

Мать ребёнка: Французова Александра Федоровна

Смерть
08.01.1900
Изгары, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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