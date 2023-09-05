Французов Андрей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти08.01.1900
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1868
Сын: Французов Кирилл Андреевич
Мать ребёнка: Французова Александра Федоровна
Рождение ребёнка
09.01.1872
Сын: Французов Андрей Андреевич
Мать ребёнка: Французова Александра Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Французова Мария Андреевна
Мать ребёнка: Французова Александра Федоровна
Смерть
08.01.1900