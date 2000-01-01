Жарова (Жарова) Анисия Агафониковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жарова (Жарова) Анисия Агафониковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1857

Сын: Жаров Михаил Митрофанович

Отец ребёнка: Жаров Митрофан Васильевич

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрона Митрофановна

Отец ребёнка: Жаров Митрофан Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жаров Константин Митрофанович

Отец ребёнка: Жаров Митрофан Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жаров Егор Митрофанович

Отец ребёнка: Жаров Митрофан Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
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