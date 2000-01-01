Жарова (Жарова) Анисия Агафониковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1857
Сын: Жаров Михаил Митрофанович
Отец ребёнка: Жаров Митрофан Васильевич
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрона Митрофановна
Отец ребёнка: Жаров Митрофан Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жаров Константин Митрофанович
Отец ребёнка: Жаров Митрофан Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жаров Митрофан Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно