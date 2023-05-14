Дадока Вера Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДадока Вера Сергеевна

Дадока Вера Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дадока Сергей Сидорович

Мать: не указана