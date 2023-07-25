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Сурнин Сергей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1966 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1988

Отец: не указан

Мать: Бунина Эльвира Владимировна