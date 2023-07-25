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Сурнин Сергей Андреевич
Сурнин Сергей Андреевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.09.1988
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Бунина (Сурнина) Эльвира Владимировна
1966 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1988
Отец: не указан
Мать:
Бунина Эльвира Владимировна
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