Надеждина Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смерти1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Надеждин Василий Петрович
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Надеждин Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1993