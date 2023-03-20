Надеждина Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надеждина Антонина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Надеждин Василий Петрович

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Надеждин Василий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Надеждин Василий Петрович

Смерть
1993
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