Woyach Peter Walter
Место рожденияStevens Point, Portage, Wisconsin, United States
Дата рождения11.05.1917
Дата смерти09.04.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Stevens Point, Portage, Wisconsin, United States
Место жительства
1920
Место жительства
1920
Место жительства
1930
Место жительства
1930
Место жительства
1930
Место жительства
1930
Военная служба
09.03.1939
Age: 21
Рождение ребёнка
01.04.1945
Сын: Woyach Peter William
Мать ребёнка: Woyach Dorothy May
Fresno, California
Рождение ребёнка
01.01.1950
Сын: Woyach James Michael
Мать ребёнка: Woyach Dorothy May
Monterey, California
Смерть
09.04.1950
Moss Landing, Monterey, California, United States
Age: 32
Похороны
Неизвестно
Moss Landing, Monterey County, California, USA