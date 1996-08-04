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Woyach Peter Walter

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Место рождения

Stevens Point, Portage, Wisconsin, United States

Дата рождения

11.05.1917

Дата смерти

09.04.1950

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Stevens Point, Portage, Wisconsin, United States
Место жительства
1920
Место жительства
1920
Место жительства
1930
Место жительства
1930
Место жительства
1930
Место жительства
1930
Военная служба
09.03.1939
Age: 21
Рождение ребёнка
01.04.1945

Сын: Woyach Peter William

Мать ребёнка: Woyach Dorothy May

Fresno, California
Рождение ребёнка
01.01.1950

Сын: Woyach James Michael

Мать ребёнка: Woyach Dorothy May

Monterey, California
Смерть
09.04.1950
Moss Landing, Monterey, California, United States
Age: 32
Похороны
Неизвестно
Moss Landing, Monterey County, California, USA
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