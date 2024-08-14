Воробьёв Виталий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1940
Дата смерти07.09.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1940
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Москва
Смерть
07.09.1912
Образование
14.09.1962
Свидетельство об окончании семилетней школы № 313 г.Москвы.
Образование
01.06.1965
Окончил среднюю образовательную школу № 127 Свердловского района г.Москвы. Аттестат выдан 07.06.1965г. Б № 357611
Рождение ребёнка
15.04.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.10.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
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