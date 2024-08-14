Воробьёв Виталий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоробьёв Виталий Александрович

Воробьёв Виталий Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1940

Дата смерти

07.09.1912

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1940

Отец: Воробьёв Александр Ильич

Мать: Смирнова Ксения(Аксения) Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Москва
Смерть
07.09.1912
Образование
14.09.1962
Москва, город федерального значения Москва
Свидетельство об окончании семилетней школы № 313 г.Москвы.
Образование
01.06.1965
Москва, город федерального значения Москва
Окончил среднюю образовательную школу № 127 Свердловского района г.Москвы. Аттестат выдан 07.06.1965г. Б № 357611
Рождение ребёнка
15.04.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.10.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Скрыто настройками приватности

Мы используем куки для улучшения работы сайта.