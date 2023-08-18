Козлова Александра Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Александра Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Моисеева Евдокия Антоновна

Отец ребёнка: Козлов Антон Михеевич

Воробьи, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Козлов Григорий Антонович

Отец ребёнка: Козлов Антон Михеевич

Воробьи, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Козлов Прокопий Антонович

Отец ребёнка: Козлов Антон Михеевич

Воробьи, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.12.1893

Сын: Козлов Николай Антонович

Отец ребёнка: Козлов Антон Михеевич

Воробьи, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Антон Михеевич

Смерть
Неизвестно
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