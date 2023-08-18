Козлова Александра Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Моисеева Евдокия Антоновна
Отец ребёнка: Козлов Антон Михеевич
Рождение ребёнка
1883
Сын: Козлов Григорий Антонович
Отец ребёнка: Козлов Антон Михеевич
Рождение ребёнка
1889
Сын: Козлов Прокопий Антонович
Отец ребёнка: Козлов Антон Михеевич
Рождение ребёнка
04.12.1893
Отец ребёнка: Козлов Антон Михеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно