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Якушкин Дмитрий Иванович

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

16.05.1923

Дата смерти

08.08.1994

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1923

Отец: Якушкин Иван Вячеславович

Мать: Якушкина Мария Федоровна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Якушкина Сусанна Евгеньевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Якушкина Сусанна Евгеньевна

Смерть
08.08.1994
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Новодевичье кладбище
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