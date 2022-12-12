Якушкин Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения16.05.1923
Дата смерти08.08.1994
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1923
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Якушкина Сусанна Евгеньевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Якушкина Сусанна Евгеньевна
Смерть
08.08.1994
Похороны
Неизвестно
Новодевичье кладбище