Турушева Афанасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.10.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1893
Дочь: Холмогорова Екатерина
Отец ребёнка: Турушев ?
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ячменева Вера
Отец ребёнка: Турушев ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Турушев ?
Смерть
16.10.1956