Турушева Афанасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турушева Афанасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.10.1956

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1893

Дочь: Холмогорова Екатерина

Отец ребёнка: Турушев ?

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ячменева Вера

Отец ребёнка: Турушев ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Турушев ?

Смерть
16.10.1956
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