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Ровнов Василий

Место рождения

Вертебово, Тихоновская волость, Калужская область, Россия

Дата рождения

1833

Дата смерти

21.12.1886

Пол

Мужской

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Rovnov-Ровнов Игнатий

Мать: Rovnov-Ровнов Ксения

Вертебово, Тихоновская волость, Калужская область, Россия
Рождение ребёнка
21.11.1859

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Rovnov-Ровнов Анна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
27.04.1861

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Rovnov-Ровнов Анна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
19.08.1863

Сын: Rovnov-Ровнов Сергей

Мать ребёнка: Rovnov-Ровнов Анна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
21.12.1868

Сын: Ровнов Василий

Мать ребёнка: Rovnov-Ровнов Анна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
03.12.1869

Сын: Ровнов Николай

Мать ребёнка: Rovnov-Ровнов Анна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
11.02.1871

Сын: Ровнов Алексей

Мать ребёнка: Rovnov-Ровнов Анна

Рождение ребёнка
15.04.1873

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Rovnov-Ровнов Ксения

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
15.08.1875

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Rovnov-Ровнов Ксения

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
28.06.1877

Сын: Ровнов Павел

Мать ребёнка: Rovnov-Ровнов Ксения

Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Rovnov-Ровнов Ксения

Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Место жительства
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
21.12.1886
Калуга, город Калуга, Калужская область
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