Ровнов Василий
Место рожденияВертебово, Тихоновская волость, Калужская область, Россия
Дата рождения1833
Дата смерти21.12.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Rovnov-Ровнов Игнатий
Мать: Rovnov-Ровнов Ксения
Вертебово, Тихоновская волость, Калужская область, Россия
Рождение ребёнка
21.11.1859
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Rovnov-Ровнов Анна
Рождение ребёнка
27.04.1861
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Rovnov-Ровнов Анна
Рождение ребёнка
19.08.1863
Сын: Rovnov-Ровнов Сергей
Мать ребёнка: Rovnov-Ровнов Анна
Рождение ребёнка
21.12.1868
Сын: Ровнов Василий
Мать ребёнка: Rovnov-Ровнов Анна
Рождение ребёнка
03.12.1869
Сын: Ровнов Николай
Мать ребёнка: Rovnov-Ровнов Анна
Рождение ребёнка
11.02.1871
Сын: Ровнов Алексей
Мать ребёнка: Rovnov-Ровнов Анна
Рождение ребёнка
15.04.1873
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Rovnov-Ровнов Ксения
Рождение ребёнка
15.08.1875
Дочь: Елизавета
Мать ребёнка: Rovnov-Ровнов Ксения
Рождение ребёнка
28.06.1877
Сын: Ровнов Павел
Мать ребёнка: Rovnov-Ровнов Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Rovnov-Ровнов Ксения
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.12.1886