Рогозин Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Рогозин Василий
Мать: Ксения
Место жительства
1795
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
1795
Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Смерть
Неизвестно