Рогозин Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Фёдор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1749 г.р.

Мать

1752 г.р.

Жена

1775 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Рогозин Василий

Мать: Ксения

Место жительства
1795
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
1795
Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Смерть
Неизвестно
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