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Шиян Иван Аоексеевич

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Место рождения

Березовая Лука, Полтавська область

Дата рождения

1921

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Шиян Алексей Романович

Мать: Шиян Мотря Романовна

Березовая Лука, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шиян Нина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1989
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