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Фёдор Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Трофим Иванович

Мать: Дарья Сидоровна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Никита Федорович

Мать ребёнка: Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Иван Федорович

Мать ребёнка: Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Лукерьино, Коломенский, Московская область
Смерть
1847
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