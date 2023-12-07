Фёдор Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Трофим Иванович
Мать: Дарья Сидоровна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Никита Федорович
Мать ребёнка: Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Иван Федорович
Мать ребёнка: Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Лукерьино, Коломенский, Московская область
Смерть
1847