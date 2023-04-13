Паникрин Аким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паникрин Аким

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарова Анна Акимовна

Мать ребёнка: Паникрина Мария Никитична

Теплый Стан, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Паникрина Мария Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Паникрина Мария Никитична