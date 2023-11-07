Мишин Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1979
Мать ребёнка: Мишина Елена Константиновна
Рождение ребёнка
31.08.1981
Дочь: Екатерина Евгеньевна
Мать ребёнка: Мишина Елена Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мишин Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Мишина Елена Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно