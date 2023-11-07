Мишин Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишин Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1979

Сын: Мишин Сергей Евгеньевич

Мать ребёнка: Мишина Елена Константиновна

Рождение ребёнка
31.08.1981

Дочь: Екатерина Евгеньевна

Мать ребёнка: Мишина Елена Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мишин Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Мишина Елена Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мишина Елена Константиновна

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