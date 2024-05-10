Югович Александр Иосифович 1842 — найти родственников по фамилии на Familio
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Югович Александр Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

1925

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Инженер; главный инженер строительства Восточно-китайской железной дороги
Восприемник
18.04.1904 ст.
Церковь св. благоверного великого князя Александра Невского при Михайловской артиллерийской академии и училище, Михайловская артиллерийская академия и училище, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Анатолий Эдуардович Монтвид
Смерть
1925

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