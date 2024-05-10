Югович Александр Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти1925
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер; главный инженер строительства Восточно-китайской железной дороги
Восприемник
18.04.1904 ст.
Церковь св. благоверного великого князя Александра Невского при Михайловской артиллерийской академии и училище, Михайловская артиллерийская академия и училище, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Анатолий Эдуардович Монтвид
Смерть
1925