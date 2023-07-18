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Узмяшев Ермухамет

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Отец

1710 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

RG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Кусяков Узмяш

Мать: не указана

Смерть
1813