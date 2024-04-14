Терещенко Александра Андреевна
Место рожденияТамбовская губерния
Дата рождения11.03.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.12.1928
Дочь: Терещенко Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Терещенко Василий Кириллович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Терещенко Нина Васильевна
Отец ребёнка: Терещенко Василий Кириллович
Рождение ребёнка
24.08.1940
Дочь: Терещенко Маргарита Васильевна
Отец ребёнка: Терещенко Василий Кириллович
Рождение ребёнка
1946
Сын: Терещенко Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Терещенко Василий Кириллович
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Терещенко Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Терещенко Василий Кириллович