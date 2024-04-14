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Терещенко Александра Андреевна

Место рождения

Тамбовская губерния

Дата рождения

11.03.1909

Пол

Женский

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терещенко Василий Кириллович

Рождение ребёнка
12.12.1928

Дочь: Терещенко Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Терещенко Василий Кириллович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Терещенко Нина Васильевна

Отец ребёнка: Терещенко Василий Кириллович

Сибирь, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
24.08.1940

Дочь: Терещенко Маргарита Васильевна

Отец ребёнка: Терещенко Василий Кириллович

Рождение ребёнка
1946

Сын: Терещенко Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Терещенко Василий Кириллович

Сибирь, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Терещенко Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Терещенко Василий Кириллович

Сибирь, Идринский муниципальный район, Красноярский край

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