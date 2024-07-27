Степуленок Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степуленок Вадим Дмитриевич
Мать ребёнка: Степуленок (Демиденок) Елена Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степуленок Митя Дмитриевич
Мать ребёнка: Степуленок (Демиденок) Елена Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степуленок Алефтина Дмитриевна
Мать ребёнка: Степуленок (Демиденок) Елена Васильевна
Смерть
Неизвестно