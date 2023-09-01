Соловов НИКОЛАЙ Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1951
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1951
Отец: Соловов НИКОЛАЙ
Бракосочетание
Около 1973
Соловова Валентина Сергеевна стала после замужества
Рождение ребёнка
25.10.1976
Сын: Соловов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
31.03.1978
Дочь: Соловова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно