Соловов НИКОЛАЙ Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловов НИКОЛАЙ Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1951

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1951

Отец: Соловов НИКОЛАЙ

Мать: Соловова Татьяна Алексеевна

Бракосочетание
Около 1973

Жена: Бессонова Валентина Сергеевна

Соловова Валентина Сергеевна стала после замужества
Рождение ребёнка
25.10.1976

Сын: Соловов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
31.03.1978

Дочь: Соловова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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