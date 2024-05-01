Игнатова Мария Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Игнатова Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатов Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатов Николай Семёнович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатов Александр Семёнович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.12.1962

Дочь: Корогодина (Игнатова) Надежда Семёновна

Отец ребёнка: Игнатов Семён

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