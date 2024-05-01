Игнатова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Игнатов Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнатов Николай Семёнович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнатов Александр Семёнович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.12.1962
Дочь: Корогодина (Игнатова) Надежда Семёновна
Отец ребёнка: Игнатов Семён