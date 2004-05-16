Канашевич Нина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1944
Дата смерти16.05.2004
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1944
Отец: Каптур Сергей Фёдорович
Мать: Гаевская Анна Марковна
Бракосочетание
06.03.1966
деревня Лошница Борисовского района Минской области
Рождение ребёнка
09.02.1967
Дочь: Канашевич Ирина Евгеньевна
Отец ребёнка: Канашевич Евгений Фёдорович
Борисов Минской области
Рождение ребёнка
15.10.1971
Сын: Канашевич Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Канашевич Евгений Фёдорович
Смерть
16.05.2004
Борисов Минской области