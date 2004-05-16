Канашевич Нина Сергеевна 08.05.1944 — найти родственников по фамилии на Familio
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Канашевич Нина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1944

Дата смерти

16.05.2004

Пол

Женский

Добавил:

ИУ
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Место
Комментарий
Рождение
08.05.1944

Отец: Каптур Сергей Фёдорович

Мать: Гаевская Анна Марковна

Бракосочетание
06.03.1966

Муж: Канашевич Евгений Фёдорович

деревня Лошница Борисовского района Минской области
Рождение ребёнка
09.02.1967

Дочь: Канашевич Ирина Евгеньевна

Отец ребёнка: Канашевич Евгений Фёдорович

Борисов Минской области
Рождение ребёнка
15.10.1971

Сын: Канашевич Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Канашевич Евгений Фёдорович

Смерть
16.05.2004
Борисов Минской области

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