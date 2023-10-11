Федосья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1767 ст.
Сын: Ефим Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Степанов
Рождение ребёнка
Около 1767 ст.
Дочь: Мавра Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Степанов
Рождение ребёнка
Около 1769 ст.
Дочь: Марина Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Степанов
Рождение ребёнка
Около 1769 ст.
Сын: Архип Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Степанов
Смерть
Неизвестно