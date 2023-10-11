Федосья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Около 1767 г.р.
Около 1767 г.р.
Около 1769 г.р.
Около 1769 г.р.

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1767 ст.

Сын: Ефим Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Степанов

Новорождествено, Раменская волость, Бронницкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1767 ст.

Дочь: Мавра Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Степанов

Новорождествено, Раменская волость, Бронницкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1769 ст.

Дочь: Марина Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Степанов

Новорождествено, Раменская волость, Бронницкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1769 ст.

Сын: Архип Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Степанов

Новорождествено, Раменская волость, Бронницкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Степанов

Смерть
Неизвестно
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