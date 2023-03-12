Устюжанинов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 28.11.1962 и 29.11.1962
Сын: Устюжанинов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Устюжанинова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Ивановна
Мать ребёнка: Устюжанинова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартынюк Надежда Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аликина Любовь Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Устюжанинов Николай Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Устюжанинов Иван Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно