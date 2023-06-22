Левичев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1983
Сын: Левичев Николай Александрович
Мать ребёнка: Малова Вера Николаевна
Рождение ребёнка
30.12.?
Сын: Левичев Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Малова Вера Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малова Вера Николаевна
Смерть
Неизвестно