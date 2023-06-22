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Левичев Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1983

Сын: Левичев Николай Александрович

Мать ребёнка: Малова Вера Николаевна

Рождение ребёнка
30.12.?

Сын: Левичев Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Малова Вера Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малова Вера Николаевна

Смерть
Неизвестно