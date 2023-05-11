Крекнина (Шабардина) Варвара Обрамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крекнина (Шабардина) Варвара Обрамова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Шабардин Обрам

Мать: не указана

Бракосочетание
?.01.1828

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1837

Сын: Крекнин Роман Филиппов

Отец ребёнка: Крекнин Филипп Сидоров

Рождение ребёнка
1843

Сын: Крекнин Лукьян Филиппов

Отец ребёнка: Крекнин Филипп Сидоров

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Крекнина Устиния Филиппова

Отец ребёнка: Крекнин Филипп Сидоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крекнин Филипп Филиппов

Отец ребёнка: Крекнин Филипп Сидоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крекнин Филипп Сидоров

Смерть
Неизвестно