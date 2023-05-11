Крекнина (Шабардина) Варвара Обрамова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Шабардин Обрам
Мать: не указана
Бракосочетание
?.01.1828
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Крекнин Филипп Сидоров
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Крекнин Филипп Сидоров
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Крекнина Устиния Филиппова
Отец ребёнка: Крекнин Филипп Сидоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Крекнин Филипп Сидоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно