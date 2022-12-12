Беляев Сергей Петрович
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смерти02.05.1911
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1847 по 1911
Смерть
02.05.1911
г. Лозанна, Швейцария