Зюганов Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зюганова Марфа Сергеевна
Рождение ребёнка
28.07.1932
Сын: Зюганов Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Зюганова Марфа Сергеевна
г.Грозный, республика Чечня, Россия
Смерть
1944
Погиб защищая Белорусь, под Витебском, там и позоронен