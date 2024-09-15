Зюганов Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зюганов Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

SZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зюганова Марфа Сергеевна

Рождение ребёнка
28.07.1932

Сын: Зюганов Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Зюганова Марфа Сергеевна

г.Грозный, республика Чечня, Россия
Смерть
1944
Погиб защищая Белорусь, под Витебском, там и позоронен

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