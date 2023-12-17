Бабинцов Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабинцов Тимофей

Бабинцов Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1705

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1685 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: Бабинцов Карп

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1720

Сын: Бабинцов Федор

Мать ребёнка: Зиновия? Деменьева

Рождение ребёнка
1730

Сын: Бабинцов Сидор

Мать ребёнка: Зиновия? Деменьева

Рождение ребёнка
1732

Сын: Бабинцов Ульян

Мать ребёнка: Зиновия? Деменьева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close