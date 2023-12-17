Бабинцов Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1705
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: Бабинцов Карп
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1720
Сын: Бабинцов Федор
Мать ребёнка: Зиновия? Деменьева
Рождение ребёнка
1730
Сын: Бабинцов Сидор
Мать ребёнка: Зиновия? Деменьева
Рождение ребёнка
1732
Сын: Бабинцов Ульян
Мать ребёнка: Зиновия? Деменьева
Смерть
Неизвестно