Низамутдинова Рамиля Рафкатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1979
Дочь: Нигматуллина Эльвира Нургалиевна
Отец ребёнка: Низамутдинов Нургали Тимергалеевич
Рождение ребёнка
21.06.1984
Сын: Низамутдинов Денис Нургалиевич
Отец ребёнка: Низамутдинов Нургали Тимергалеевич
Рождение ребёнка
21.06.1984
Сын: Низамутдинов Денис Нургалиевич
Отец ребёнка: Низамутдинов Нургали Тимергалеевич