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(Полякова) Александра Дмитриевна

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Место рождения

Алексино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

27.03.1907 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1907 ст.

Отец: Поляков Дмитрий Георгиевич (Егорович)

Мать: Полякова Александра Александровна

Алексино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
29.03.1907 ст.
Фроловское, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Церковь св. мучеников Флора и Лавра села Фроловское в Юхти. Восприемница: Покровской волости, д. Алексино крестьянская отроковица Евдокия Александровна Добродеева. Источник: Метрическая книга (ГАЯО Ф.... Показать все
Смерть
Неизвестно
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