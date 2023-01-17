(Полякова) Александра Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения27.03.1907 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1907 ст.
Крещение
29.03.1907 ст.
Фроловское, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Церковь св. мучеников Флора и Лавра села Фроловское в Юхти. Восприемница: Покровской волости, д. Алексино крестьянская отроковица Евдокия Александровна Добродеева. Источник: Метрическая книга (ГАЯО Ф.... Показать все
Смерть
Неизвестно