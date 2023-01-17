Абдулкарим
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
1833
Выбыл на поселение в 1833 году
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно