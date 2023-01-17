Абдулкарим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдулкарим

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Место рождения

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1833

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
1833
Выбыл на поселение в 1833 году
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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