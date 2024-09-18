(Пожиткова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пожиткова) Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1827 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пожитков Иван Андреевич

Мать: не указана

Восприемник
05.10.1865 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/e7f4b052-4813-4319-bf22-e805974a1ce0/27
Смерть
Неизвестно

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