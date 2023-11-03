Кондратова (Бухонина) Наталья Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиОколо 1790
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: Бухонин Максим Трофимов
Мать: Бухонина Анна Степанова
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Атасова? Ирина Иванова
Отец ребёнка: Кондратов Иван Иванов
Рождение ребёнка
23.09.1781
Сын: Кондратов Александр Иванов
Отец ребёнка: Кондратов Иван Иванов
Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
Смерть
Около 1790