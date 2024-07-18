Степан Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан Яковлевич

Место рождения

деревня Анатриялы Салтыганово, Чувашская Республика, Российская Федерация

Дата рождения

Между 1833 и 1834

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1833 и 1834

Отец: Александр Яковлевич

Мать: Марина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Герасимовна ?

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Степанида Степановна

Мать ребёнка: Дарья Герасимовна ?

Смерть
После 1858

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