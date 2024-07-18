Степан Яковлевич
Место рождениядеревня Анатриялы Салтыганово, Чувашская Республика, Российская Федерация
Дата рожденияМежду 1833 и 1834
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1833 и 1834
Отец: Александр Яковлевич
Мать: Марина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Герасимовна ?
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Степанида Степановна
Мать ребёнка: Дарья Герасимовна ?
Смерть
После 1858