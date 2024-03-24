Токазина Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токазина Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ефремов Анатолий Александрович

Мать: Ефремова Светлана Васильевна

Рождение ребёнка
13.01.1995

Сын: Токазин Вячеслав Николаевич

Отец ребёнка: Токазин Николай Петрович

Рождение ребёнка
19.01.1997

Сын: Токазин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Токазин Николай Петрович

Рождение ребёнка
09.12.1998

Дочь: Андрова Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Токазин Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токазин Николай Петрович

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