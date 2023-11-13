Романова Анна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Анна Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1897

Дата смерти

После 01.05.1912

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
01.05.1912
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Анастасия Алексеевна Панина (Батюкова)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Павел Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Купино, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 01.05.1912
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