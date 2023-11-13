Романова Анна Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1897
Дата смертиПосле 01.05.1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
01.05.1912
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Анастасия Алексеевна Панина (Батюкова)
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Купино, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 01.05.1912