Халилуллина Махмуза Янабаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1928
Дата смерти16.04.2002
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1928
Отец: Халилуллин Янабай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1964
Дочь: Нигматуллина Аклимя Валиулловна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.04.2002
Нижние Тарманы, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюменская область