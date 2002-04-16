Халилуллина Махмуза Янабаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халилуллина Махмуза Янабаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1928

Дата смерти

16.04.2002

Пол

Женский

Добавил:

ЗГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1928

Отец: Халилуллин Янабай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1964

Дочь: Нигматуллина Аклимя Валиулловна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нигматуллин Валиулла Уразаевич

Смерть
16.04.2002
Нижние Тарманы, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюменская область
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