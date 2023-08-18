Чирков Сергей (Сергушка) Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чирков Сергей (Сергушка) Герасимов

Место рождения

дер., что был починок Ларюшинской на речке на Гремячке, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1676

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Отец

Около 1655 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1680 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1676

Отец: Чирков Герасим (Гарасимко) Степанов

Мать: не указана

дер., что был починок Ларюшинской на речке на Гремячке, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1705

Дочь: Ирина Сергеева

Мать ребёнка: Чиркова Анна Мартемьянова

дер., что был починок Ларюшинской на речке на Гремячке, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1706

Сын: Чирков Нестер Сергеев

Мать ребёнка: Чиркова Анна Мартемьянова

дер., что был починок Ларюшинской на речке на Гремячке, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чиркова Анна Мартемьянова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер., что был починок Ларюшинской на речке на Гремячке, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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