Чирков Сергей (Сергушка) Герасимов
Место рождениядер., что был починок Ларюшинской на речке на Гремячке, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1676
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1676
Отец: Чирков Герасим (Гарасимко) Степанов
Мать: не указана
дер., что был починок Ларюшинской на речке на Гремячке, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1705
Дочь: Ирина Сергеева
Мать ребёнка: Чиркова Анна Мартемьянова
дер., что был починок Ларюшинской на речке на Гремячке, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1706
Мать ребёнка: Чиркова Анна Мартемьянова
дер., что был починок Ларюшинской на речке на Гремячке, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер., что был починок Ларюшинской на речке на Гремячке, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710