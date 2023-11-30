Георгий Фомич
Место рождения
Дата рождения17.04.1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1855 ст.
Отец: Фома Давидович
Мать: Татьяна Богдановна
Крещение
19.04.1855 ст.
Ясно, Порховский муниципальный район, Псковская область
Воспремники: того же помещика Громулинского прихода деревни Деткова крестьянин Димитрий Спиридонов и наследниц Ме... Деревни Летохино крестьянина Ильи Петрова дочь девица Елена
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно