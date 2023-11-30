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Георгий Фомич

Место рождения

Перхово, Порховский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

17.04.1855 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

С 1826 по 1828 г.р.

Мать

1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1855 ст.

Отец: Фома Давидович

Мать: Татьяна Богдановна

Перхово, Порховский уезд, Псковская губерния
Крещение
19.04.1855 ст.
Ясно, Порховский муниципальный район, Псковская область
Воспремники: того же помещика Громулинского прихода деревни Деткова крестьянин Димитрий Спиридонов и наследниц Ме... Деревни Летохино крестьянина Ильи Петрова дочь девица Елена
Место жительства
Неизвестно
Перхово, Порховский уезд, Псковская губерния
Смерть
Неизвестно
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